Ограничительные меры до конца мая продлены в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ – В целях предотвращения распространения коронавируса египетские власти продлили ограничительные меры до конца месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Al-Masry Al-Youm» («Египет сегодня»).

В среду Высший комитет по управлению кризисом коронавируса в Египте, возглавляемый Премьер-министром Мустафой Мадбули, принял ряд решений по борьбе с распространением коронавируса, одним из которых стало продление до конца мая ограничительных мер, принятых в начале мая.

Ограничения коснулись общественных мероприятий. Как и прежде, любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей будут запрещены до конца мая. Свадьбы и дни рождения будет разрешено проводить только на открытых площадках. Магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения должны завершать работу к 21:00.

Исключения коснулись пляжей и парков, которые можно будет посещать при строгом соблюдении ограничительных мер.

Помимо общественных мест, введенные правила затронули работу школ. Большинство египетских учебных заведений завершило учебный год в апреле, а международные школы действуют до конца июня. Очные занятия продлятся только до 31 мая, после чего большинство учеников завершат учебный год в режиме онлайн.

Ранее правительство Египта объявило о введении ограничений, которые должны действовать до 21 мая. Согласно введенным 6 мая правилам, на время праздника разговения Ид-аль-Фитр были закрыты все парки и пляжи, за исключением туристических курортных зон.

В ходе заседания руководитель департамента по закупу медикаментов Баха ад-Дин Зидан заявил о договоренности по поставке 20 миллион доз вакцины «Спутник V» и такого же количества вакцины «Johnson & Johnson».

Кроме того, недавно Египет получил 1,7 миллиона доз вакцины «AstraZeneca» в рамках международной программы Covax. Еще полмиллиона доз вакцины «Sinopharm» закупило Министерство здравоохранения, вакцины должны поступить в ближайшее время, передает SkyNews Arabia.

Вместе с вакцинами Египет получит сырье «Sinovac», которое будет использовано для самостоятельного производства вакцины. Как ожидается, после подписания контракта с китайской стороной, Египет сможет выпускать до 40 миллиона доз в год.

Несколькими днями ранее министр туризма Египта Халед Аль-Анани заявил, что ожидает полного восстановления туристического сектора лишь к середине 2022 года. Текущие поступления от сектора составляют 43% от показателей, существовавших до пандемии.

Как отмечает доктор Ислам Аннан, профессор здравоохранения и эпидемиологии, Египет может захлестнуть четвертая волна коронавируса в конце лета, при этом симптомы заболевания останутся прежними.

С начала марта эпидемиологическая ситуация в Египте значительно ухудшалась, при этом количество случаев летального исхода варьировалось от 45 до 60 человек в день.

Накануне было зарегистрировано 1169 новых случаев коронавируса, а также 53 случая летального исхода.