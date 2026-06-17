Ограничить вредный для детей контент в TikTok и YouTube предложил депутат Мажилиса

Депутат Мажилиса Данияр Исабек предложил усилить контроль за вредным для детей контентом в социальных сетях и разработать государственную стратегию развития качественного цифрового контента на казахском языке, передает Kazinform.

Соответствующий депутатский запрос был направлен заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой.

По мнению депутата, дефицит качественного контента на казахском языке сегодня является не только культурной, но и идеологической проблемой, а также вопросом национальной безопасности.

— Нужно признать, что сегодня сознание наших детей зачастую формирует не школа, а TikTok. Особенно в период летних каникул, когда время, проводимое подростками в интернете, возрастает в несколько раз. Они становятся зависимыми от онлайн-игр, коротких видеороликов и неконтролируемого контента, оказываясь под воздействием различных алгоритмов информационного влияния. Это серьезная социальная и психологическая проблема, поскольку именно в этот период формируются мышление, поведение, языковая среда и система ценностей детей, — говорится в запросе.

По словам Исабека, детские мультфильмы, образовательные платформы, научно-просветительские программы и воспитательные медиапроекты на казахском языке пока не способны конкурировать с глобальными цифровыми платформами. В результате, усиливается клиповое мышление, ослабевает национальный культурный код и растет влияние зарубежного контента, считает он.

Мажилисмен отметил, что многие страны уже рассматривают цифровую среду как важный инструмент реализации государственной политики.

— Южная Корея формирует глобальное влияние через культурный контент, Китай жестко регулирует цифровые платформы для детей, Франция и Германия на государственном уровне защищают медиаконтент на национальных языках, а Турция укрепляет свое культурное влияние посредством исторических сериалов, — привел пример депутат.

В своем запросе депутат предложил разработать государственную стратегию по развитию детского цифрового контента на казахском языке и увеличить государственную поддержку анимации, детского кино и образовательных медиапроектов на казахском языке.

— В этой связи мы обращаемся к Правительству с предложением усилить специальные профилактические и просветительские меры, направленные на обеспечение интернет-безопасности подростков в период летних каникул и совершенствование правовых и технических механизмов по ограничению контента, негативно влияющего на детскую психологию в TikTok, YouTube, Instagram и других цифровых платформах, — сообщил он.

Напомним, Министерство культуры и информации РК дорабатывает нормы, регулирующие доступ детей к онлайн-платформам. Проект закона вынесут на рассмотрение депутатов на новой сессии Курултая.