Ограничить передачу государственных соцобъектов в частную собственность поручил Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство должно законодательно ограничить передачу государственных социальных объектов в частную собственность. Такое поручение озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В стране создаются условия для того, чтобы дети могли с пользой проводить свободное время и получать дополнительное образование. Однако государственные социальные объекты заняты частными лицами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.
По словам Главы государства, особенно много желающих посещать дворцы школьников, музыкальные школы, детские сады.
«Один такой случай произошел недавно в Алматы. Мы не должны допускать этого вообще. Поручаю Правительству законодательно ограничить передачу государственных социальных объектов в частную собственность», - заключил К. Токаев.
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