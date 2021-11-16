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Ограничить передачу государственных соцобъектов в частную собственность поручил Президент

16 Ноября 2021 18:04
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Ограничить передачу государственных соцобъектов в частную собственность поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство должно законодательно ограничить передачу государственных социальных объектов в частную собственность. Такое поручение озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стране создаются условия для того, чтобы дети могли с пользой проводить свободное время и получать дополнительное образование. Однако государственные социальные объекты заняты частными лицами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

По словам Главы государства, особенно много желающих посещать дворцы школьников, музыкальные школы, детские сады.

«Один такой случай произошел недавно в Алматы. Мы не должны допускать этого вообще. Поручаю Правительству законодательно ограничить передачу государственных социальных объектов в частную собственность», - заключил К. Токаев.


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#Президент Казахстана   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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