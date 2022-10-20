Ограничить Минюст в праве лишения юристов адвокатских лицензий предлагают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев выступил с рядом предложений касательно совершенствования деятельности казахстанской адвокатуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработана концепция развития казахстанской адвокатуры. Прежде всего для себя мы хотели определить – как и в каком направлении адвокатура должна двигаться, чтобы обрести профессиональную независимость, способствовать строительству правового государства. Обсуждение началось в декабре прошлого года. Концепция состоит из 16 разделов, предусмотрены такие проблемы, как независимость адвокатуры, равенство адвоката и прокурора, должная оплата труда и так далее», - сказал Айдын Бикебаев на круглом столе «Роль казахстанской адвокатуры в строительстве правового государства» в Мажилисе.

По его словам, казахстанским адвокатам полностью не возмещают представительские расходы.

«Хотел бы здесь отметить, что наши люди ничем не хуже, чем в Америке. Но проблема такая решается просто. В полной мере возмещаются расходы стороны на представительские расходы. А у нас эта проблема существует, полного возмещения расходов нет. Для независимости адвокатуры мы предлагаем такое решение. Ввести полноценное самоуправление по решениям вопросов дисциплинарного производства. В настоящее время адвокат может быть принудительно исключен из профессии двумя способами: по линии Министерства юстиции и по итогам решения дисциплинарной комиссии адвокатов. Мы предлагаем, чтобы решение дисциплинарной комиссии было единственным основанием», - предложил спикер.

По независимости адвокатов также предлагается исключить при определении размера гонорара органа, ведущего процесс.

«В настоящее время следователь и судья выносят постановления, которые определяют размер оплаты труда адвокатов. Адвокат должен получить постановление за подписью своего процессуального оппонента. То есть принцип независимости адвокатов изначально на этом рубится. Тот, кто жалуется на следователя, конечно же, будет испытывать проблему с получением этих денег из государственного бюджета. Мы считаем, что эта норма должна быть исключена из законодательства», - отметил А. Бикебаев.

Он предложил установить специальный порядок рассмотрения жалоб адвокатов и прекратить отождествления адвокатов от подзащитного.

«Другой вопрос — передать адвокатуре все виды юридической помощи, финансируемой государством, увеличить размер оплаты труда адвокатов. Например, адвокатом платят 300 тенге, но на дорогу до правоохранительного здания адвокат больше потратит. Бюджет совершенно низкий и нормы оплаты совершенно низкие. Предоставить адвокатам специальные налоговые режимы, предоставить социальную защиту, включить профессию адвоката к госпрограмме «с дипломом в село». Например, адвокаты по сравнению с индивидуальными предпринимателями не имеют право использовать упрощенное налогообложение. У нас нет 3 %, у нас 10 %. То есть присутствует налоговая дискриминация», - добавил А. Бикебаев.