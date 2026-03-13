Ограничить использование автомобилей планируют в Новой Зеландии

Министр финансов Никола Уиллис заявила, что рассматривается закон 1979 года, который обязывает автомобилистов один день в неделю отказываться от поездок на машине. Нарушителям будут грозить денежные штрафы.

Издание отмечает, что упомянутый закон появился после исламской революции в Иране и действовал с июля 1979 года по май 1980 года. Его ввели с той же целью — правительство стремилось ограничить потребление топлива.



Реагирует и авиация: из-за роста цен на керосин Air New Zealand в ближайшие два месяца намерена сократить 5% рейсов, прежде всего внутри страны.



— Новая Зеландия сильно зависит от импорта топлива. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин выросли почти на 10 процентов, а на дизель, по данным Gaspy, более чем на 20 процентов, — отмечается в публикации.

Министр энергетики Шейн Джонс заявил, что имеющихся в стране запасов хватит примерно на 50 дней.

