    02:30, 13 Март 2026 | GMT +5

    Ограничить использование автомобилей планируют в Новой Зеландии

    Из-за опасений дефицита топлива Новая Зеландия может ввести обязательные дни без автомобилей, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Казахстан стал первым по количеству импортированных автомобилей из Грузии
    Фото: Business Media

    Министр финансов Никола Уиллис заявила, что рассматривается закон 1979 года, который обязывает автомобилистов один день в неделю отказываться от поездок на машине. Нарушителям будут грозить денежные штрафы. 

    Издание отмечает, что упомянутый закон появился после исламской революции в Иране и действовал с июля 1979 года по май 1980 года. Его ввели с той же целью — правительство стремилось ограничить потребление топлива.

    Реагирует и авиация: из-за роста цен на керосин Air New Zealand в ближайшие два месяца намерена сократить 5% рейсов, прежде всего внутри страны.


    — Новая Зеландия сильно зависит от импорта топлива. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин выросли почти на 10 процентов, а на дизель, по данным Gaspy, более чем на 20 процентов, — отмечается в публикации.

    Министр энергетики Шейн Джонс заявил, что имеющихся в стране запасов хватит примерно на 50 дней.

    О том, как повлияет конфликт на Ближнем Востоке на стоимость бензина в Казахстане, можете прочитать в материале Kazinform. 

    Диана Калманбаева
