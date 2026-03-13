Ограничить использование автомобилей планируют в Новой Зеландии
Из-за опасений дефицита топлива Новая Зеландия может ввести обязательные дни без автомобилей, передает Kazinform со ссылкой на BILD.
Министр финансов Никола Уиллис заявила, что рассматривается закон 1979 года, который обязывает автомобилистов один день в неделю отказываться от поездок на машине. Нарушителям будут грозить денежные штрафы.
Издание отмечает, что упомянутый закон появился после исламской революции в Иране и действовал с июля 1979 года по май 1980 года. Его ввели с той же целью — правительство стремилось ограничить потребление топлива.
Реагирует и авиация: из-за роста цен на керосин Air New Zealand в ближайшие два месяца намерена сократить 5% рейсов, прежде всего внутри страны.
— Новая Зеландия сильно зависит от импорта топлива. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин выросли почти на 10 процентов, а на дизель, по данным Gaspy, более чем на 20 процентов, — отмечается в публикации.
Министр энергетики Шейн Джонс заявил, что имеющихся в стране запасов хватит примерно на 50 дней.
