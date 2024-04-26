Ограничить иностранное участие в месторождениях Казахстана предлагает эксперт

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов выступил с инициативой ограничить иностранное участие в казахстанских месторождениях до 49%. Он объяснил, что только так государство может развивать переработку внутри страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Предложение заключается в том, чтобы государство или отечественный инвестор владел как минимум 51% того или иного месторождения. К тому же у государства или у местного инвестора должно быть первоочередное право на выкуп этих месторождений.

По словам Расула Рысмамбетова, по ряду активов в Казахстане уже существуют подобные нормы. Но в большинстве случаев иностранный инвестор может владеть и большей долей. В таких случаях это заканчивается просто экспортом сырья, без первичной переработки.

- Это (экспорт сырья), конечно, с одной стороны быстрые деньги, но с другой стороны – минус, ведь мы не можем это все перерабатывать. То есть вся маржа уходит в другие страны. Поэтому нет собственного развития промышленности, – объяснил эксперт.

Он отметил, что если в Казахстане все-таки ограничат иностранное участие в месторождениях, то это не должно коснуться действующих контрактов.

По его словам, сейчас Казахстану нужно развивать собственную переработку. Поэтому отечественные предприятия должны быть обеспечены сырьем, добытым на местных месторождениях. Он привел в пример Россию, где ранее действовала пошлина на экспорт нефти. Налог в 4-5 раз превышал стоимость поставки. Как итог – сейчас в России насчитывается более 100 НПЗ различных масштабов. Ведь местный бизнес понял, что выгоднее экспортировать ГСМ, нежели платить повышенные налоги на поставки сырой нефти.

Расул Рысмамбетов считает, что если введут ограничение на иностранное участие, то это вызовет недовольство, в первую очередь, иностранного бизнеса.

- Люди будут говорить, что мы теряем инвестиционный климат и так далее. Но нам сейчас необходимо владеть своим сырьем, чтобы его дальше перерабатывать. Казахстанский инвестиционный климат благоприятен только для недропользования. Во многих остальных отраслях – это миф. Совсем не зря едва ли не более 80% прямых иностранных инвестиций идут в нефтегаз и металлургию. А местный инвестор всегда на вторых ролях или слишком мал без надежды на превращение своего малого или среднего предприятия в крупный бизнес, – объяснил собеседник агентства Kazinform.

По его словам, в Казахстане сейчас есть ряд месторождений, которые либо не разрабатываются совсем, либо разрабатываются с минимальными инвестициями. Владельцы таких месторождений могут легко продать долю государству. Причем желающих участвовать в добыче сырья в Казахстане немало, и даже с введением ограничения на иностранное участие их меньше не станет. Ведь и 49% вполне достаточно, чтобы окупить собственные инвестиции.

Ранее вице-министр энергетики Асхат Хасенов сообщил, что в 2024 году в Казахстане планируется бурение 80 поисковых и разведочных скважин. Он объяснил, что, учитывая ежегодное падение добычи нефти на месторождениях Кызылординской области, в 2024 году начнется бурение глубокой поисковой скважины на участке Тургай-палеозой глубиной 5,5 тысяч метров с целью обнаружения перспективных на нефть и газ структур. Также в 2024 году будет пробурена поисковая скважина на морской структуре Абай в казахстанском секторе Каспийского моря.