80 скважин пробурят в Казахстане в 2024 году для поиска нефти

По словам вице-министра энергетики Асхата Хасенова, в 2024 году в Казахстане планируется бурение 80 поисковых и разведочных скважин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он объяснил, что, учитывая ежегодное падение добычи нефти на месторождениях Кызылординской области, в 2024 году начнется бурение глубокой поисковой скважины на участке Тургай-палеозой глубиной 5,5 тысяч метров с целью обнаружения перспективных на нефть и газ структур. Также в 2024 году будет пробурена поисковая скважина на морской структуре Абай в казахстанском секторе Каспийского моря.

— На сегодня сумма инвестиций в геологоразведку в 2023 году составила 152,4 млрд тенге, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом (135,7 млрд тенге в 2022 году). В целом ожидается доведение инвестиций в геологоразведку до 200 млрд тенге ежегодно, — заявил Асхат Хасенов.

Он добавил, что прорабатываются вопросы по началу бурения глубоких скважин на участке Каратон подсолевой (ТОО «Karaton Operating», глубина 5,5 тысяч метров), Адайском блоке (ТОО «Ocean Petroleum», глубина 6,9 тысяч метров), структуре Максат (ТОО «Фирма АЛМЭКС ПЛЮС», глубина 6,2 тысячи метров), участке Сай-Утес (филиал SINOPEC, глубина 5,25 тысяч метров) и блоке А (ТОО «5А Ойл», глубина 6,9 тысяч метров).