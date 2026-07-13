Ограничить доступ к соцсетям для детей младше 13 лет предложили в ЕС

Глава Еврокомиссии призвала усилить защиту детей в интернете, заявив, что представленные Специальной экспертной группой по безопасности детей доказательства должны лечь в основу будущей европейской политики, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

По словам Урсулы фон дер Ляйен, накопленные данные все больше говорят в пользу введения минимального возраста для доступа к соцсетям. Она предложила поэтапный подход для разных возрастных групп.

На пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии назвала наиболее убедительной позицию, согласно которой малышей следует полностью оградить от экранов и цифровых платформ, а детям младше 13 лет следует разрешать пользоваться соцсетями лишь под присмотром взрослых и ограниченное время.

Она предупредила, что сохранение нынешнего положения дел, при котором «крупным IT-компаниям позволяют иметь неограниченный доступ к нашим детям», лишь обречет еще одно поколение на дополнительные психические проблемы, зависимость и страдания.

По данным исследования, подростки проводят перед экранами от четырех до шести часов в день, почти 60% детей младшего возраста сталкивались с эмоциональными или психосоциальными проблемами из-за интернета.

Председатель Еврокомиссии поддержала более широкое использование технологий проверки возраста, подчеркнув, что речь идет не о том, должны ли дети вообще пользоваться соцсетями, а о том, когда и при каких условиях соцсети могут получать доступ к детям.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ответственность за безопасность онлайн-платформ должны нести именно технологические компании, поскольку на них лежит «обязанность заботиться о своих пользователях», а не родителях или самих детях.

— В Европе тот, кто разрабатывает продукт, отвечает за его безопасность. Автопроизводители обязаны делать свои машины безопасными. Мы не ожидаем, что дети сами придумывают себе ремни безопасности. Мы не ожидаем, что родители устанавливают подушки безопасности у себя дома. Точно так же должно быть и с крупными технологическими компаниями, — заявила она.

В докладе выделены сервисы, которые содержат функции, не предназначенные для детей определенного возраста, такие как бесконечная прокрутка ленты, автозапуск контента и навязчивые уведомления; их охарактеризовали как «социальные сети+».

— Мы все осознаем колоссальные возможности, которые дает нам технология, но мы также знаем, что потенциальные риски не менее значительны, — отмечает соавтор доклада доктор Мария Мельсьор.

Профессор Йорг Фегерт из Университета Ульма в Германии заявил, что на основании имеющихся у данных рекомендуется по всему ЕС унифицировать введение возрастного ограничения на доступ к социальным сетям+ для детей младше 13 лет.

Комиссия изучит рекомендации экспертной группы, прежде чем представить после лета законодательные предложения, подтвердила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось о том, что регистрацию в соцсетях детям до 16 лет запретили в Азербайджане.