РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:44, 01 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено движение на дорогах ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    1 марта в 04:50 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости ) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск – Алтай – Катон – Карагай - Рахмановские ключи» км. 7-166, уч. с. Ушановское - г.Алтай.

    В ВКО 1 марта в 07:20 закрываются для всех видов автотранспорта:

    1. «Усть-Каменогорск – Шемонаиха - гр.РФ» км. 36-102, уч. с. Предгорное - г. Шемонаиха.

    2. «Усть-Каменогорск – Риддер - гр.РФ» км. 15-105, уч. с. Белоусовка - г. Риддер.

    Напомним, с прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег).


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!