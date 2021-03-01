Ограничено движение на дорогах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

1 марта в 04:50 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости ) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск – Алтай – Катон – Карагай - Рахмановские ключи» км. 7-166, уч. с. Ушановское - г.Алтай.

В ВКО 1 марта в 07:20 закрываются для всех видов автотранспорта:

1. «Усть-Каменогорск – Шемонаиха - гр.РФ» км. 36-102, уч. с. Предгорное - г. Шемонаиха.

2. «Усть-Каменогорск – Риддер - гр.РФ» км. 15-105, уч. с. Белоусовка - г. Риддер.

Напомним, с прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег).