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    23:47, 08 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено движение для транспорта на дорогах нескольких областей Казахстана

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для автотранспорта на дорогах Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    8 марта в 21:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск – Шемонайха - гр. РФ»

    км. 15-102, уч. п. Глубокое - г. Шемонайха.

    км. 105-123, уч. г. Шемонайха - гр. РФ.

    В ЗКО 8 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара - Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жампиты - гр. Актюбинской области.

    Ранее сообщалось о закрытии дорог 8 марта с 17:00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) на а/д:

    1 «Самара-Шымкент» км. 776-836, уч. п. Белогорка - п. Хромтау.

    2 «Самара-Шымкент» км. 615-710, уч. п. Кобда - п. Куршисай.

    Также с 16:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Актобе - Орск» км. 39-136, уч. с. Ш.Калдаякова - гр.РФ.

    В 22:45 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Екатеринбург - Алматы» км. 686-729, уч. п. Сарыколь - гр. СКО

    2. «Екатеринбург - Алматы» км. 466-540, уч. п. Федоровка - г. Костанай.

    3. «Костанай – Ауликоль - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр.Акмолинской области.

    В 22:45 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 729-768, уч. гр. Костанайской область – п. Токсанби.

    В 22:45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Костанай – Ауликоль - Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской область -п. Сурган

    2 «Жезказган - Петропавловск» км. 537-552, уч. п. Бузулук - п. Сурган

    3. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 70-82, уч. п. Аксай - п. Бузулук


    Напомним, в 10 регионах Казахстана 8 марта было объявлено штормовое предупреждение.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт Главная Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область
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