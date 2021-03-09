Ограничено движение для транспорта на дорогах нескольких областей Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для автотранспорта на дорогах Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

8 марта в 21:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск – Шемонайха - гр. РФ»

км. 15-102, уч. п. Глубокое - г. Шемонайха.

км. 105-123, уч. г. Шемонайха - гр. РФ.

В ЗКО 8 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара - Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жампиты - гр. Актюбинской области.

Ранее сообщалось о закрытии дорог 8 марта с 17:00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) на а/д:

1 «Самара-Шымкент» км. 776-836, уч. п. Белогорка - п. Хромтау.

2 «Самара-Шымкент» км. 615-710, уч. п. Кобда - п. Куршисай.

Также с 16:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Актобе - Орск» км. 39-136, уч. с. Ш.Калдаякова - гр.РФ.

В 22:45 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Екатеринбург - Алматы» км. 686-729, уч. п. Сарыколь - гр. СКО

2. «Екатеринбург - Алматы» км. 466-540, уч. п. Федоровка - г. Костанай.

3. «Костанай – Ауликоль - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр.Акмолинской области.

В 22:45 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 729-768, уч. гр. Костанайской область – п. Токсанби.

В 22:45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Костанай – Ауликоль - Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской область -п. Сурган

2 «Жезказган - Петропавловск» км. 537-552, уч. п. Бузулук - п. Сурган

3. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 70-82, уч. п. Аксай - п. Бузулук

Напомним, в 10 регионах Казахстана 8 марта было объявлено штормовое предупреждение.