Ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь» из-за лесных пожаров

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Из-за плохой видимости в результате сильных лесных пожаров в Костанайской области перекрыта трасса «Костанай -Аулиеколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию озвучили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

«3 сентября в 16.15 часов в Костанайской области в связи с лесными пожарами и ограничение видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган»,- сообщили в ведомстве.

В город Костанай движение осуществляется через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.

Ранее сообщалось , что 2 сентября 2022 года в 15:10 часов в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 га (местами верховой).

Сегодня Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара в Аулиекольском районе.













Фото: instagram.com/diza_naspaev











