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    16:57, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь» из-за лесных пожаров

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Из-за плохой видимости в результате сильных лесных пожаров в Костанайской области перекрыта трасса «Костанай -Аулиеколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию озвучили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «3 сентября в 16.15 часов в Костанайской области в связи с лесными пожарами и ограничение видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган»,- сообщили в ведомстве.

    В город Костанай движение осуществляется через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.

    Ранее сообщалось , что 2 сентября 2022 года в 15:10 часов в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

    В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 га (местами верховой).

    Сегодня Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара в Аулиекольском районе.





    Фото: instagram.com/diza_naspaev





    Теги:
    Общество Пожар Костанайская область Дороги Транспорт Происшествия, ЧС Главная
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