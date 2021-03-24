Ограничено автодвижение на дорогах четырех областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения в нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Так, ограничено автодвижение в Акмолинской области:



В Восточно-Казахстанской области:

«Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок Семей-Калбатау. (для грузового и общественного видов автотранспорта).

«Усть-Каменогорск- Семей» км 10 -198 участок село Герасимовка- город Семей.(для грузового и общественного видов автотранспорта)

«Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области - Семей.

«Семей-граница РФ» км 0-113, участок Семей-граница РФ.



В Карагандинской области:

«Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области - Темиртау.

«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, граница Акмолинской области - поселок Нура.

В Павлодарской области:

«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Шидерты.

«Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 0-272, участок поселок Ленинский-граница РФ

«Омск-Майкапчагай» км 191-390, участок граница РФ –поселок Мичурино.

«Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206, участок граница Карагандинской области -Шидерты.

«Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области.

«Омск-Майкапчагай» км 426-587, участок село Кенжеколь-граница ВКО.

«Павлодар-Щербакты-граница РФ» км 8-112, участок село Жетекши-граница РФ.

«Кызылорда-Павлодар» км 1206-1382, участок поселок Шидерты-пост ГАИ.

«Павлодар-Успенка-граница РФ» км 0-152.

«Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км. 0-215, уч. п.Ленинский-гр.ВКО.



«Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области - Темиртау.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, граница Акмолинской области - поселок Нура.

«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, участок Нур-Султан-граница Карагандинской области.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 32-51, участок село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области.