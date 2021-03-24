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    08:54, 24 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено автодвижение на дорогах четырех областей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения в нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Так, ограничено автодвижение в Акмолинской области:

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, участок Нур-Султан-граница Карагандинской области.
    «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 32-51, участок село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области.
    «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области.

    В Восточно-Казахстанской области:
    «Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок Семей-Калбатау. (для грузового и общественного видов автотранспорта).
    «Усть-Каменогорск- Семей» км 10 -198 участок село Герасимовка- город Семей.(для грузового и общественного видов автотранспорта)
    «Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области - Семей.
    «Семей-граница РФ» км 0-113, участок Семей-граница РФ.

    В Карагандинской области:
    «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области - Темиртау.
    «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, граница Акмолинской области - поселок Нура.

    В Павлодарской области:
    «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Шидерты.
    «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 0-272, участок поселок Ленинский-граница РФ
    «Омск-Майкапчагай» км 191-390, участок граница РФ –поселок Мичурино.
    «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206, участок граница Карагандинской области -Шидерты.
    «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области.
    «Омск-Майкапчагай» км 426-587, участок село Кенжеколь-граница ВКО.
    «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км 8-112, участок село Жетекши-граница РФ.
    «Кызылорда-Павлодар» км 1206-1382, участок поселок Шидерты-пост ГАИ.
    «Павлодар-Успенка-граница РФ» км 0-152.
    «Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км. 0-215, уч. п.Ленинский-гр.ВКО.

    Теги:
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