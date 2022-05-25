25 Мая 2022 14:44

Ограниченная вакцинация от оспы обезьян инициирована в ряде стран

АММАН.КАЗИНФОРМ – Все больше государств заявляют о намерениях запустить ограниченное вакцинирование для борьбы с растущим распространением вируса оспы обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times.

Правительства ряда государств мира начинают предпринимать такие шаги после того, как с начала мая были расследованы 237 подозреваемых и подтвержденных случаев заражения вирусом в 19 странах.

По оценкам ВОЗ, это число может увеличиться, несмотря на то, что большинство инфекций до сих пор проходили не в тяжелой форме.

На этом фоне некоторые страны уже принимают меры предосторожности чтобы обезопасить тех, кто может быть подвержен воздействию вируса.

США

Представители системы здравоохранения США заявили о готовности предоставить некоторые дозы вакцины «Jynneos» после того, как в стране были обнаружены пять случаев инфицирования – одна инфекция в штате Массачусетс, и еще четыре случая заболевания семейства ортопоксвирусов.

«Прямо сейчас мы надеемся максимально распространить вакцину среди тех, кто, как мы знаем, нуждается в ней», - сказала Дженнифер МакКуистон, заместитель директора отдела патогенов и патологии с серьезными последствиями Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«В эту категорию лиц входят люди, которые имели контакты с больным оспой обезьян, работники здравоохранения, близкие личные контакты и, в особенности те, кто может подвергаться высокому риску тяжелого заболевания», - уточнила МакКуистон.

Великобритания

Британские власти первыми предприняли такие действия, предложив вакцины некоторым работникам здравоохранения и другим лицам, которые могли заразиться обезьяньей оспой на прошлой неделе.

Франция

Во вторник органы здравоохранения Франции рекомендовали вакцинировать взрослых из групп риска, которые контактировали с человеком с подтвержденной обезьяньей оспой, а также медицинский персонал, контактировавший с инфицированным пациентом.

Дания

Дания приняла аналогичные меры, предоставив вакцины тем, кто был в тесном контакте с инфицированными этим вирусом, сообщило Управление здравоохранения Дании. В стране зарегистрировано два случая заражения.

Германия

Германия заказала 40 тыс. доз вакцин, которые должны быть готовы к использованию при контактах с инфицированными, если вспышка в стране станет более серьезной.

Но пока официальные лица заявили, что рассчитывают на другие меры предосторожности.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что вспышка может быть остановлена ​​с помощью раннего вмешательства и пока еще не говорит о начале новой пандемии. В начале этой недели такие же оценки дал высокопоставленный чиновник ВОЗ.

Развертываемая вакцина производится немецкой компанией «Bavarian Nordic», имеющей торговую марку «Jynneos» в Соединенных Штатах, где эта вакцина была одобрена для использования против оспы и оспы обезьян. Она также одобрена в Европе под названием «Imvanex» и используется для лечения оспы, однако в последнее время начала поставляться для возможного использования не по прямому назначению, а для случаев заражения оспы обезьян.

Ученые не ожидают, что вспышка перерастет в пандемию, подобную Covid-19, учитывая, что вирус не распространяется так легко, как SARS-COV-2.

Оспа обезьян – обычно легкая вирусная инфекция, эндемичная в некоторых частях Западной и Центральной Африки.

Она распространяется в основном при тесном контакте и, до недавней вспышки, редко встречалась в других частях мира, поэтому недавнее появление случаев заболевания вызвало некоторую тревогу. Большинство случаев были зарегистрированы в Европе.

Во вторник Англия сообщила о 14 новых случаях инфицирования, в результате чего, начиная с 7 мая, их общее число достигло 70, в то время как ОАЭ и Чехия лишь только зарегистрировали у себя первые случаи заражения.

«Мы призываем вас всех усилить эпиднадзор за оспой обезьян, чтобы увидеть, на каком уровне она передается, и понять, куда она движется», — сказала Сильви Бриан, директор ВОЗ по глобальной готовности к инфекционным опасностям.

По ее мнению, вспышка «ненормальна», она подчеркнула, что ее «можно сдержать».

Она также добавила, что существуют вакцины и методы лечения оспы обезьян, призывая к соответствующим мерам сдерживания, дополнительным исследованиям и глобальному сотрудничеству.

«Давайте не будем делать из мухи слона», — сказала она, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Сейчас ВОЗ работает над новым руководством для стран по стратегиям вакцинации и созывает дополнительные встречи, чтобы поддержать государства-члены дополнительными советами о том, как справиться с ситуацией.

Эти шаги предпринимаются, поскольку ученые стремятся больше узнать о способах передачи и о том, кто может подвергаться наибольшему риску.

Бриан повторила мнение ВОЗ о том, что маловероятно, что вирус мутировал, но указала на то, что передача может быть вызвана изменением поведения человека, особенно, когда люди возвращаются к общению после снятия ограничений, связанных с Covid-19, во всем мире.

Многие, но не все, случаи были зарегистрированы у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и Бриан сказала, что особенно важно попытаться предотвратить передачу инфекции половым путем.

Симптомы включают лихорадку и характерную бугристую сыпь. Западноафриканский штамм оспы обезьян, выявленный во время нынешней вспышки, имеет уровень смертности около 1 %.

Ранее сообщалось, что первый случай оспы обезьян зарегистрирован в ОАЭ. А в журнале Lancet опубликована статься, в которой говорится, что обнаружено лекарство против вируса обезьяньей оспы.







