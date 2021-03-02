Ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья введут в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вводятся ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья в связи со строительством селезадерживающих плотин. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Юрий Ильин, продолжается накопление снега и влагозапасов.

«Регионы, которые наиболее подвержены риску возникновения ЧС по количеству осадков: территория Акмолинской области, часть районов Карагандинской области, Северо-Казахстанская и Актюбинская области, где сейчас снегозапас превышает многолетние наблюдения на 50%», сообщил на пресс-конференции в СЦК Юрий Ильин.

По данным министра, в рамках работы по очистке арычной сети и пропускной способности рек можно сказать, для Алматы ничего не угрожает. Более опасный селевой период формируется в июле, августе, сентябре. В этот период, как отметил министр, подразделения ведомства занимаются профилактическим контролем.

Также министр обратился к жителям в связи с ограничениями по посещению Большого Алматинского ущелья.

«В текущем году мы приступили к строительству двух селезадерживающих плотин в ущелье Аюсай и Аксай. Буквально на днях состоялась рабочая поездка по готовности к началу работ. Мне хотелось бы обратиться к жителям Алматы, что в результате строительства по обеспечению безопасности, прежде всего жизни и здоровья граждан, проживающих в Алматы, и туристов, хотим предупредить, что будут введены некоторые ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья, которое так любят алматницы и гости южной столицы. Поэтому, необходимо с должным пониманием к этому отнестись, так как это в последующем обеспечит безопасность мегаполиса», - обратился министр.