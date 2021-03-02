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    13:47, 02 Март 2021 | GMT +6

    Ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья введут в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вводятся ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья в связи со строительством селезадерживающих плотин. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Юрий Ильин, продолжается накопление снега и влагозапасов.

    «Регионы, которые наиболее подвержены риску возникновения ЧС по количеству осадков: территория Акмолинской области, часть районов Карагандинской области, Северо-Казахстанская и Актюбинская области, где сейчас снегозапас превышает многолетние наблюдения на 50%», сообщил на пресс-конференции в СЦК Юрий Ильин.

    По данным министра, в рамках работы по очистке арычной сети и пропускной способности рек можно сказать, для Алматы ничего не угрожает. Более опасный селевой период формируется в июле, августе, сентябре. В этот период, как отметил министр, подразделения ведомства занимаются профилактическим контролем.

    Также министр обратился к жителям в связи с ограничениями по посещению Большого Алматинского ущелья.

    «В текущем году мы приступили к строительству двух селезадерживающих плотин в ущелье Аюсай и Аксай. Буквально на днях состоялась рабочая поездка по готовности к началу работ. Мне хотелось бы обратиться к жителям Алматы, что в результате строительства по обеспечению безопасности, прежде всего жизни и здоровья граждан, проживающих в Алматы, и туристов, хотим предупредить, что будут введены некоторые ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья, которое так любят алматницы и гости южной столицы. Поэтому, необходимо с должным пониманием к этому отнестись, так как это в последующем обеспечит безопасность мегаполиса», - обратился министр.


    Теги:
    МЧС Строительство Безопасность Алматы
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