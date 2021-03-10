Ограничения ослабят в Костанайской области с 10 марта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В Костанае с участием акима области. Архимеда Мухамбетова состоялось очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в Instagram сообщил глава региона А. Мухамбетов.

В ходе заседания штаба заслушаны руководитель областного управления образования, акимы Житикаринского и Карасуского районов. Также рассмотрена работа мониторинговых групп.

«Штабом принято решение ввести следующие послабления с 10 марта 2021 года:

- разрешить переход на комбинированный формат обучения учащихся 1-5 классов, с соблюдением санитарных требований;

- разрешить работу ТРЦ, торговых сетей, супермаркетов, гипермаркетов без ограничений по времени и во все дни недели, без работы развлекательных зон;

- разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков без ограничении по времени и во все дни недели;

- разрешить работу бань без ограничений по времени и во все дни недели», - озвучил аким области.

Кроме этого, с 13 марта принято решение проводить спортивные мероприятия со зрителями с заполняемостью 20%.