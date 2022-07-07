18:32
7 Июля 2022 18:10
Ограничения на вывоз семян подсолнечника ввели в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца сентября 2022 года вводятся квоты на вывоз из Казахстана семян подсолнечника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В целях обеспечения продовольственной безопасности Казахстана с 8 июля 2022 года до 30 сентября 2022 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз из страны семян подсолнечника.
При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.
Фото:lizagubernii.ru
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