7 Июля 2022 18:10

Ограничения на вывоз семян подсолнечника ввели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца сентября 2022 года вводятся квоты на вывоз из Казахстана семян подсолнечника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В целях обеспечения продовольственной безопасности Казахстана с 8 июля 2022 года до 30 сентября 2022 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз из страны семян подсолнечника.

При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.



