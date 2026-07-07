Ограничения на въезд за топливом не планируют отменять в Казахстане

В Казахстане продолжает действовать ограничение на частоту въезда автомобилей в страну через приграничные пункты пропуска для предотвращения вывоза топлива. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, действующий приказ запрещает пересекать государственную границу с целью заправки чаще одного раза.

— На сегодняшний день существует приказ, который запрещает заезд более одного раза на территорию нашей страны. Это касается всех наших приграничных зон, — сказал вице-министр.

Он также отметил, что ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не влияет на обеспечение внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами.

По словам Кайырхана Туткышбаева, в стране сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, дефицита топлива для населения не ожидается.

— На сегодняшний день сформирован необходимый запас ГСМ. Какого-либо дефицита для населения не наблюдаем, — подчеркнул он.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за незаконным вывозом нефтепродуктов через государственную границу. По данным Правительства, с начала года пресечены сотни попыток незаконного вывоза топлива, а на приграничных территориях усилены проверки автотранспорта, автозаправочных станций и мини-нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз топлива в Казахстане планируют продлить еще на полгода.