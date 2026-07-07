Запрет на вывоз топлива в Казахстане планируют продлить еще на полгода

Согласно документу, с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года предлагается сохранить запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом бензинов, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза.

Кроме того, с 1 января по 30 июня 2027 года планируется запретить вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

Ограничения предлагается ввести сроком на шесть месяцев. При этом предусмотрен ряд исключений, в частности для гуманитарной помощи и поставок, осуществляемых по решениям правительства Казахстана.

В Минэнерго отметили, что принятие документа направлено на обеспечение национальной безопасности и стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 21 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен освоить 30 новых месторождений нефти и газа.