Ограничения на питьевую воду введены в селе Курык Мангистауской области

Согласно информации пресс-службы акимата Каракиянского района, на сегодня в село Курык питьевая вода подается в режиме экономии с опреснительного завода «Каспий». Из города Актау в населенный пункт поступает 83 кубических метра воды в час. Кроме того, в селе имеется ранее накопленный запас воды объемом 1978 кубических метров.

— С целью рационального использования имеющихся запасов и обеспечения стабильного водоснабжения, подача питьевой воды осуществляется с 09:00 утра до 23:00 вечера посредством насосной системы. В ночное время насос отключается, а в специальные резервуары проводится накопление воды. Эти меры реализуются также в связи с необходимостью обеспечения питьевой водой станции Каракия и села Аппак, — говорится в официальном сообщении.

Также подчеркивается, что в связи с тем, что насос включается лишь в определенные часы, трубопроводы могут не заполняться полностью, что может привести к задержке подачи воды на некоторые улицы.

— В этой связи акимат обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и использовать питьевую воду экономно, — призывает пресс-служба районного акимата.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Мангистау двое рабочих, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на заводе «КазАзот», находятся в отделении реанимации.