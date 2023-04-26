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Ограничения из-за бруцеллеза ввели в трех районах Костанайской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 07:30
Ограничения из-за бруцеллеза ввели в трех районах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ограничительные мероприятия по бруцеллезу введены в трех районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Всего заболело порядка четырехсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования.

Проверяют на бруцеллез лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков. В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

«Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются», - сообщила заместитель руководителя Управления ветеринарииАйнагуль Кушубенова.


Костанайская область   Сельское хозяйство   Животные   Костанай  
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