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    16:49, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Ограничения и рейды не приносят ожидаемых результатов - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения… Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще», - заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

    «При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп», - отметил Глава государства.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана
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