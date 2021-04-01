Ограничения и рейды не приносят ожидаемых результатов - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения… Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще», - заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

«При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп», - отметил Глава государства.