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Ограничения для непривитых и детей вводят в Европе

16 Ноября 2021 07:47
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Ограничения для непривитых и детей вводят в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вене началась массовая вакцинация от ковида детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для прививки используется препарат BioNTech-Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Ранее вакцинация этой возрастной группы была возможна только у практикующих врачей, которые предлагали ее на частной основе и в ограниченном объеме. На этом фоне в Австрии вступил в силу режим локдауна дня непривитых жителей.

«Мы с детьми обсудили причину введения санитарных мер в стране и зачем нужна вакцинация, мне кажется, они поняли, что прививка защитит от инфекции, и это то же само, что и обычная вакцинация в соответствии с официальным планом», — говорит житель Вены.

Все французские школьники в возрасте от 6 до 11 лет вновь должны носить защитные маски на занятиях. Раньше эта мера действовала только в регионах с самой высокой заболеваемостью, но в последние дни показатели ухудшаются по всей стране.

В Германии около трех тысяч пациентов с ковидом проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Из-за всплеска заболеваемости власти ввели ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации. Посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие.

Жители Великобритании старше 40 лет с понедельника получили право на бустерную дозу вакцины от коронавируса, а подростки 16-17 лет могут получить вторую прививку.

Заместитель главврача Англии Джонатан Ван-Там говорит: «Я уверен, что если программа бустерной вакцинации будет успешной, если в ней примут участие много людей, то к Рождеству и на всю зиму мы сможем существенно уменьшить наши опасения, связанные с госпитализацией и смертностью в отношении миллионов людей. Это очень просто и действительно важно».


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Европа  
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