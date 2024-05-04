10:16, 04 Май 2024 | GMT +6
Ограничение на вывоз сжиженного газа продлил Казахстан
В Министерстве энергетики подписали приказ «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно приказу, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.