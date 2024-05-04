Ограничение на вывоз сжиженного газа продлил Казахстан

В Министерстве энергетики подписали приказ «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: