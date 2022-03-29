Ограничение конкуренции при строительстве «внутридомовых» газорапределителных сетей отмечают в АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничение конкуренции на рынке строительно-монтажных работ при строительстве «внутридомовых» газорапределителных сетей отмечают в АЗРК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее серьезные ограничения конкуренции и равного доступа присутствуют на рынке строительно-монтажных работ при строительстве «внутридомовых» газорапределителных сетей. Из более чем 250 поставщиков услуг основному игроку ТОО «Газ Курылыс» принадлежало 70% рынка. При этом, на субподряд им привлекались местные субъекты рынка, либо оказывались услуги самостоятельно по ценам выше цен конкурентов на 15-20%», - сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что для основного игрока был создан ряд преимуществ, таких как нахождение в офисах АО «КазТрансГаз Аймак», а также приоритетное рассмотрение заявок на подключение.

«В настоящее время, в связи с уходом из рынка его объемы выполняются непосредственно АО «КазТрансГаз Аймак», что является нарушением Предпринимательского кодекса, ограничивающего государственное участие на конкурентных рынках. Таким образом, потенциально конкурентные рынки монополизированы. Все это примеры издержек монопольного рынка, единого закупщика товарного газа, которые должны быть приняты во внимание при подготовке решений по развитию не только рассматриваемого рынка, но и других концентрированных товарных рынков», - добавил Рустам Ахметов.