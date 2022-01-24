Ограничение этажности новостроек в Алматы: какие требования по застройке ввели в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О новых требованиях по застройке мегаполиса рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы заместитель акима города Мухит Азирбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, новые правила застройки были приняты в прошлом году с учетом сохранения исторического центра. В них внедрено и обязательство застройщиков жилых комплексов по обеспечению школами, детсадами и другой инфраструктурой в шаговой доступности.

«Ограничивается высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запрещается строительство малоэтажных ЖК на горных склонах», - проинформировал он.

В числе причин ограничения высотности жилых зданий замакима отметил следующее:

- отсутствие характерного облика новой застройки с применением типов жилых зданий, не учитывающими ни природных условий, ни архитектурных традиций города;

- необходимость сохранить и выявить уже существующие архитектурно-ландшафтные достопримечательности;

- создание и формирование комфортного пространства;

- высокая плотность жилой застройки в предгорной части города;

- отсутствие требуемого уровня социальной и транспортной инфраструктуры;

- отсутствие нормативных требований к эксплуатации и обслуживанию высотных жилых зданий в различных ситуациях, в том числе и в части безопасности.

В связи с этим предельные параметры высоты зданий в указанных районах предлагается возводить не более 5 и 9 этажей.

Также замакима рассказал о дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилья.

«Принято решение по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств, за исключением домов, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора», - проинформировал замакима.

На данный момент в городе 1427 двухэтажных домов 1930-1975 годов постройки с истекшим сроком эксплуатации, в которых проживают более 60 000 горожан. Планируется снос 708 ветхих домов на 6637 квартир и строительство 683 жилых домов на 34 605 квартир.

«Жители ветхих домов будут переселены в новый жилой фонд, а территории сносимого жилья используются для нужд города и формирования комфортной среды», - пояснил М. Азирбаев.

Ранее сообщалось, что в верхней части Алматы ограничат этажность зданий.