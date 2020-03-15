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Ограничен въезд в Казахстан и выезд всеми видами транспорта, есть исключения

15 Марта 2020 15:23
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Ограничен въезд в Казахстан и выезд всеми видами транспорта, есть исключения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» в связи с мировой пандемией коронавируса.

«Установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан», - гласит Указ.
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Ключевые слова: Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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