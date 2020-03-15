Ограничен въезд в Казахстан и выезд всеми видами транспорта, есть исключения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» в связи с мировой пандемией коронавируса.

«Установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан», - гласит Указ.