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    11:23, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Ограничен допуск провожающих и встречающих в казахстанских аэропортах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача на транспорте Жанар Уразалиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках документа вносится ряд изменений в постановление Главного Государственного санитарного врача на транспорте от 26 ноября 2020 года № 71 «О карантинных требованиях на внутренних и международных авиарейсах».

    В частности, постановлено ограничить допуск провожающих и встречающих в здания аэропортов в регионах, расположенных в зоне высокого риска («красная» зона).

    Кроме того, в документе прописаны следующие изменения:

    • Внести в постановление Главного Государственного санитарного врача на транспорте от 24 августа 2020 года № 55 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении при железнодорожных сообщениях в Республике Казахстан» следующие изменения:

    • Признать утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача на транспорте от 31 октября 2020 года № 59 «Об усилении ограничительных мер по COVID-19 в Восточно-Казахстанской области на внутренних воздушных и железнодорожных сообщениях» и от 4 ноября 2020 года № 61 «Об усилении ограничительных мер по COVID-19 в Северо-Казахстанской области на внутренних воздушных и железнодорожных сообщениях».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Общество для mail.ru
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