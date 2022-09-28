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Ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Сентября 2022, 14:13
Ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Дерзкое ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский РОП обратился сотрудник одного из ломбардов, расположенных в городе. По его словам, вечером в помещение зашел неизвестный в шапке и медицинской маске, и угрожая оружием, потребовал деньги. Испугавшись, потерпевший отдал злоумышленнику из кассы 1 миллион 200 тысяч тенге. Затем, подозреваемый с похищенным скрылся с места происшествия.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 191 УК РК «Грабеж». В течение нескольких дней, с помощью записей с камеры видеонаблюдения, оперативники установили личность грабителя. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел. Им оказался безработный местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый перед совершением ограбления обошел ряд городских ломбардов. Когда узнал, что ломбард потерпевшего будет работать до вечера, он решил ограбить пункт приема золотых изделий. Воспользовавшись тем, что уже стемнело, молодой человек совершил свой «злой умысел».

В качестве вещественного доказательства изъят пневматический пистолет. В настоящее время подозреваемый арестован, в его отношении проводится досудебное расследование.


Фото: polisia.kz


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