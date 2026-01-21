Ограбление Halyk Bank: в Грузию и Армению съездили павлодарские полицейские в поисках подозреваемых

В ДП Павлодарской области Kazinform ответили, что подозреваемые после совершения преступления сумели скрыться с территории Казахстана в течение суток. Пять из них удалось установить и задержать спустя две недели, однако на этом работа не закончена.

— У нас взаимодействие по данному преступлению до сих пор осуществляется (с РФ, — прим.авт.). Недавно сотрудниками департамента Павлодарской области была осуществлена командировка в такие страны, как Грузия и Армения, где по нашей информации имеются также соучастники данного преступления. Со стороны данных государств была оказана всесторонняя правовая помощь. Необходимый объем следственных мероприятий там был проведен. Данные материалы нами также будут направлены в прокуратуру Российской Федерации, — ответил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции пояснили также почему уголовное дело передано в Россию. Отмечается, что все подозреваемые являются гражданами соседнего государства, а потому их не выдают казахстанской стороне. Уголовную ответственность они понесут по законам России.

Вместе с тем, всего установлено порядка 40 потерпевших, большинство из которых проживают в Павлодарской области.

Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября 2024 года неизвестные взломали стену в отделении Halyk Bank в Павлодаре.

Сотрудники банка обнаружили взлом утром 11 ноября и заявили в полицию.

На фоне этого Национальный банк РК усилил нормы безопасности для банков, обменных пунктов и инкассаторских служб.

Позже в АРРФР пояснили, что размер ущерба, нанесенного в результате кражи, будет установлен в ходе расследования.

В конце февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в России. Им был санкционирован арест по решению казахстанского суда.