Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников криминальной полиции управления полиции города Туркестана попали двое мужчин из Усть-Каменогорска, которые остановились в одной гостиниц г. Кентау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Задержание одного из них, оперативники провели в Туркестане при сбыте в ломбард похищенного.

«Нами установлено, что молодой человек ранее был судим за разбой», - сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области по следствию полковник полиции Асылжан Калдарбеков.

Со слов самого же подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. В результате погромов мародеры ограбили один из магазинов Kcell Activ, где унесли с собой пять телефонов Samsung, две пары беспроводных наушников и смарт-часы Apple watch. Тем самым нанесли материальный ущерб на миллион тенге. Потом с целью скрыться от уголовного преследования уехали домой. Три телефона мародеры успели сбыть в Усть-Каменогорске, а деньги потратить на собственные нужды. Затем, воспользовавшись тем, что везде сняты блокпосты, прибыли в Туркестанскую область на такси.

«По факту сейчас проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК «Кража». Подозреваемый находится под стражей. В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. В ходе досудебного расследования мы намерены установить всю картину преступления« - заключил полковник Калдарбеков.

Полицейскими проводятся мероприятия направленные на розыск и задержание подельника подозреваемого лица.