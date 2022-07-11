11 Июля 2022 21:23

Ограбившего семь квартир мужчину задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 33-летнего горожанина, подозреваемого в серии квартирных краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, преступления мужчина совершал утром, в период с 9.00 до 11.00 часов. Установлена причастность его к семи фактам краж. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн тенге. В одном из эпизодов домушнику удалось забраться в дом через окно и вынести оттуда деньги и украшения на сумму в 900 тыс. тенге.

Похищенные золотые изделия полицейские нашли в ломбарде.

Ранее мужчина уже был осужден за кражу и получил наказание в виде ограничения свободы. Теперь его снова ждет суд по той же уголовной статье.