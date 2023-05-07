Огонь уничтожает все на своем пути - потомственный пожарный о своей профессии

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Человек отважной профессии, который отдает себя делу 24/7 и при зачастую рискуя жизнью - пожарный. О каждодневном героизме, рисках и прелестях профессии рассказал корреспондету МИА «Казинформ» Игорь Юрьевич Вальтер, отдавший работе в противопожарной службе более 13 лет .

Дознание по пожарам является одним из сложных направлений в расследовании.

Огонь уничтожает все на своем пути: следы, первоначальную обстановку на момент пожара, возможные улики.

Как отмечают в ДЧС Костанайской области, от дознавателей, расследующих пожары, требуются специальные познания и навыки во многих областях науки, начиная с основ теории горения и заканчивая основами электротехники, поведения металлов и строительных конструкций в условиях пожара.

Игорь Юрьевич Вальтер работает в противопожарной службе уже более 13 лет. И его, без сомнения, можно назвать профессионалом в своем деле.

«Мой отец и дядя были пожарными в селе Камысты. И, можно сказать, я родился и жил в пожарной охране. Еще юношей я приходил к отцу в расположение пожарной части, наблюдал, как он работает. Так что с выбором профессии определился еще в детстве, желая продолжить династию», - признался он

Окончив университет и отслужив в армии, в 2010 году Игорь поступил на службу в пожарную часть села Камысты, где служил и откуда вышел на заслуженную пенсию его отец, Вальтер Юрий Владимирович.

В 2015 году Игорь Вальтер был назначен на должность старшего инженера пожарной инспекции Камыстинского района. Спустя три года, в январе 2018 году, его перевели в департамент чрезвычайных ситуаций в управление государственного пожарного контроля на должность главного специалиста, где он занимался проверкой обеспечения пожарной безопасности. С июля 2022 года он возглавил отдел.

В особенности работы И. Вальтера входит определение причины пожара и найти виновных: по прогару в стене, степени обугливания предметов, по окалине на металлических деталях и конструкциях.

Путем непростого анализа специалисту отдела дознания удается сделать выводы о продолжительности и температуре горения, месте очага возгорания.

В службе Игоря Вальтера немало подвигов, за годы работы ему не раз приходилось подвергаться опасности, спасая людей.

Один такой случай произошел 10 февраля 2012 года. Пока супруга Игоря находилась в роддоме, глава семейства предотвратил трагедию, вытащив газовый баллон из пожара, рискуя своей жизнью.

«Работа в противопожарной службе требует ответственности и обязует быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю, так как у пожара нет расписания. Никогда не предугадаешь, где и во сколько он начнется, поэтому необходимо быть всегда готовым, иногда приходится жертвовать временем, проведенным с близкими. Моя семья с пониманием относится в такие моменты, ведь они осознают значимость спасения человеческих жизней», - отметил начальник отдела дознания Игорь Вальтер.

За годы своей службы Игорю Юрьевичу Вальтеру удалось пройти профессиональный путь от пожарного до начальника отдела. И это, безусловно, результат ответственного и преданного отношения к своей профессии.