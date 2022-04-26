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    17:31, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Огонь с камышей перекинулся на территорию нефтебазы в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарные подразделения несколько часов тушили пожар на площади в 10 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сухая трава и камыш загорелись на окраине Петропавловска. На место выехали несколько подразделений пожарных частей.

    Ликвидацию возгорания осложнял порывистый ветер, заболоченная местность. Площадь пожара составила 10 гектаров. Огонь перекинулся на территорию нефункционирующей нефтебазы ТОО «Munai invest Ko». Там горели камыш и автомобильные покрышки.

    С огнем боролись 77 человек личного состава и 31 единица техники. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются.

    Две недели назад в Петропавловске произошел крупный пожар в нескольких дачных обществах, пострадали около 800 дачных участков. Буквально через два дня возгорание зарегистрировали вблизи штрафстоянки, огонь уничтожил несколько автомобилей. В обоих случаях пожар начинался с сухой травы.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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