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    10:35, 04 Август 2021 | GMT +6

    Огонь подступает к Афинам

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    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Жители трёх населённых пунктов в районе греческой столицы спешно покидают дома. Власти распорядились об эвакуации из-за сильного лесного пожара, который не удаётся взять под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Он вспыхнул во вторник в горной местности, близ местечка Татой, где расположен бывший загородный дворец греческих королей и место погребения членов королевской семьи.

    Огонь уже охватил несколько домов в пригороде Варибоби. Над северными кварталами столицы нависло облако чёрного дыма. Сообщается о перебоях с электричеством. По этой причине возникли проблемы с транспортным сообщением. Отменено несколько пассажирских поездов.

    Тушение осложняет 40-градусная жара, которая не спадает вот уже несколько дней


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Греция
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