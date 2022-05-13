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Огонь на границе с нефтебазой остановили пожарные СКО
13 Мая 2022 19:13

Огонь на границе с нефтебазой остановили пожарные СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На окраине Петропавловска загорелся камыш и сухостой. Крупный пожар бушевал недалеко от нефтебазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила 10 га. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются.

«Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций. На месте работали силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и департамента по чрезвычайным ситуациям, военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы. Всего 73 человека личного состава и 21 единица техники», - проинформировали в пресс-службе.

В апреле возле нефтебазы уже горел камыш. Сегодня пламя почти вплотную подобралось к хранилищу.

Нынешней весной в Петропавловске пожары – частое явление. В отдельные дни спасатели даже не успевают возвращаться в часть, переезжая от одного возгорания к другому.


Автор:
Корреспондент

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