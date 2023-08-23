Огненное ЧП: в Турции эвакуировали шесть деревень из-за лесного пожара

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар на северо-западе Турции в провинции Чанаккале продолжается уже 11 часов. Эвакуировано уже более 1104 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пожар пока не удается взять под контроль, и власти ведут подготовку к наихудшему сценарию.

Уже эвакуированы шесть деревень, еще три деревни готовы к эвакуации. Пламя охватило 1500 гектаров. Полностью сгорели 7 домов, госпитализированы 48 человек.





Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщает, что в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении юг-север временно приостановлено. Движение превращено из двух направлений в одно.









«Буксиры Главного управления береговой безопасности приведены в полную готовность для возможного вмешательства в случае, если пожар охватит морское побережье», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, недавно в провинции Эскишехир в центральной Турции установили новый температурный рекорд. Он составил 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак.