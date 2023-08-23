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    12:41, 23 Август 2023 | GMT +6

    Огненное ЧП: в Турции эвакуировали шесть деревень из-за лесного пожара

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    Фото: aa.com.tr
    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар на северо-западе Турции в провинции Чанаккале продолжается уже 11 часов. Эвакуировано уже более 1104 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пожар пока не удается взять под контроль, и власти ведут подготовку к наихудшему сценарию.

    Уже эвакуированы шесть деревень, еще три деревни готовы к эвакуации. Пламя охватило 1500 гектаров. Полностью сгорели 7 домов, госпитализированы 48 человек.


    Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщает, что в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении юг-север временно приостановлено. Движение превращено из двух направлений в одно.



    «Буксиры Главного управления береговой безопасности приведены в полную готовность для возможного вмешательства в случае, если пожар охватит морское побережье», - сказано в заявлении министерства.

    Напомним, недавно в провинции Эскишехир в центральной Турции установили новый температурный рекорд. Он составил 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак.


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