5 Июля 2022 12:16

Огнем на базе отдыха в Алаколе уничтожено 17 жилых домов – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвертого июля в 23:08 на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров, пожар распространился на жилые дома близлежащих еще трех баз отдыха. В результате пожара огнем уничтожено 17 жилых домов. В тушении пожара принимало участие 29 единиц техники и 186 человек личного состава», - сказал в интервью журналистам Дмитрий Титов.

Представитель МЧС отметил, что помимо сотрудников департамента по ЧС в тушении пожара были задействованы средства местных исполнительных органов, департамента полиции.

«По итогам пожара за медицинской помощью обратилось семь человек, обращения были связаны не с получением травм в пожаре, а больше из-за шокового состояния. Быстрому развитию пожара способствовала плотная застройка, а также то, что дома были в деревянном исполнении, а также погодные условия. Со слов очевидцев на месте пожара скорость ветра достигала от 10 до 12 метров в секунду. Благодаря принятым мерам пожар был локализован в 2 часа 48 минут и был ликвидирован в 5 часов 40 минут», - уточнил Дмитрий Титов.

По его словам, информация о численности туристов, отдыхавших в этих пансионатах устанавливается. По итогам пожара на месте работает оперативно-следственная группа, а также сотрудники департамента по ЧС.

Как ранее сообщалось, пожар на побережье Алаколя ликвидирован: пострадали четыре базы отдыха. Пожар произошел на одной из баз отдыха в Урджарском районе Абайской области на озере Алаколь. Из-за сильного ветра огнем молниеносно охватило дом отдыха и соседние базы.