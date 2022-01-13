Огнеборец вынес газовый баллон из пожара в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пожарный вынес газовый баллон из горевшей дачи. Происшествие случилось в городском садоводстве «Энтузиаст», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Спасатель № 3 пожарной части эвакуировал 27-литровый газовый баллон.
Пожар произошёл в садоводстве «Энтузиаст» Павлодара», - сообщили журналистам в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Сообщение о происшествии поступило на пульт «101» в 21:35 часов. Деревянные конструкции одноэтажного кирпичного дома горели на площади 80 квадратных метров, отметили в ДЧС.
«В ходе разведки старший пожарный пожарной части № 3 по охране города Павлодара Фархат Якупов обнаружил на кухне 27-литровый газовый баллон и извлёк его в безопасное место», - добавили в ведомстве.
Погибших и пострадавших в пожаре нет. Огонь полностью ликвидировали в 22:49. Причина и ущерб устанавливаются. На месте происшествия были задействованы 16 сотрудников личного состава и шесть единиц техники ДЧС Павлодарской области.
Фото ДЧС Павлодарской области.
Видео: Instagram.
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