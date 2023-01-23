Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 15 жителей при пожаре в пятиэтажке

23 Января 2023, 17:21
Огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 15 жителей при пожаре в пятиэтажке

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажке. Пожарные эвакуировали 15 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Усть-Каменогорске по улице Бобровская в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже. Проживающая в ней женщина самостоятельно покинула задымленное помещение. Прибывшими в считанные минуты пожарными подразделениями из подъезда, где был густой дым эвакуировано 15 жителей и размещены в теплом автомобиле «Вахта». Огонь ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 огнеборцев и пять единиц техники.

Предварительной причиной пожара рассматривается версия несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.


Фото: МЧС РК



Новости по теме
Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства
Необычный социальный эксперимент провели акмолинские спасатели
Теги:
Читайте также
Граждан Пакистана осудили за незаконное пересечение казахстанской границы
Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
Девять человек спасли из снежного плена в Жетысуской области
Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства
Землетрясение произошло в 298 км от Алматы
10 человек погибли в результате стрельбы близ Лос-Анджелеса
Необычный социальный эксперимент провели акмолинские спасатели
Количество ДТП выросло в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
3 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
4 Какой будет погода в Казахстане в феврале
5 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу

Лента новостей