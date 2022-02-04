Огнеборцы Петропавловска спасли от огня мечеть

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в деревянной хозяйственной постройке, примыкающей к столовой мечети «Нұр», произошел 4 февраля ранним утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по ЧС СКО.

Сообщение о возгорании по адресу г. Петропавловск, ул. Жабаева 160, поступило на телефон « 101 « в 07:40. На место ЧС незамедлительно выехали подразделения специализированных пожарных частей №1 и № 2, пожарной части № 3 областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО. Первые подразделения прибыли в 7ч 47 мин.

По прибытию к месту вызова установлено, что постройка горит открытым пламенем, имеется угроза мечети и автотранспорту. В результате оперативно принятых мер удалось предотвратить распространение огня на столовую и культовое здание. С места пожара было эвакуировано семь 50-литровых газовых баллонов. Пожар был локализован в 8ч. 03 мин., окончательно ликвидирован в 8 ч. 11 мин. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара частично повреждены 2 легковых автомобиля, сгорела хозяйственная постройка (площадью 15 м.кв.).

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Ущерб устанавливается.