Огнеборцы борются со степным пожаром в Урджарском районе Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области зафиксированы степные пожары в пяти районах и в пригороде Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ДЧС сообщили, что по состоянию на 09:30 часов 8 сентября в Абайской области зафиксированы степные пожары в Урджарском, Абайском, Жарминском, Бескарагайском, Аксуатском районах и в городе Семее.

Степной пожар продолжается в Урджарском районе. 6 сентября в 08:00 часов в Урджарском районе в 18 км. от села Карабулак на участке «Шаган-Тогай» произошло возгорание сухой травы. Тушение осложнено отсутствием подъездных путей и сложным горным рельефом местности. Из-за сильного ветра и сильной жары пожар распространился на площади предварительно более 5000 га. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы 324 человек и 20 единиц техники.

«К месту пожара выехала к омандно-штабная машина, 4 человека из города Павлодара в Семей для дальнейшего следования в Урджарский район», — пояснили в пресс-службе. В Абайской районе 6 сентября 15:23 часов в сельском округе Токтамыс, участок «Таутан Булак» начался степной пожар на площади 950 га. Тушение было осложнено отсутствием подъездных путей и сложным горным рельефом местности, а также сильного ветра. В 09:30 часов пожар был ликвидирован. В Жарминском районе 7 сентября в Бирликском сельском округе, участок Маршан (40 км от села Калбатау) произошел степной пожар на площади 50 га. Тушение было осложнено погодными условиями, сильным ветром. Из-за сильного порыва ветра огонь распространился на территорию крестьянского хозяйства «Максат», где сгорели сарай и складированные рулоны сена (70 рулонов — 17,5 тонн), а также тракторы МТЗ-80,Т-25. Пожар ликвидирован 7 сентября в 21:48 часов. В Жарминском районе 7 сентября в сельском округе Божугур, участок Биринши ауыл произошел степной пожар на площади на 500 га. Огонь был ликвидирован 05:40 часов. В Бескарагайский районе 7 сентября в 17:08 часов в Долонском лесничестве произошел лесной пожар на площади 4,6 га. Огонь локализован в 19:27 часов, производится окарауливание. В Семее 7 сентября в 16:30 часов в Жиеналинском сельском округе произошел степной пожар на площади 244 га. В ликвидации были задействованы 21 человек, 7 единиц техники. Огонь был ликвидирован сегодня в 08:07 часов. В Аксуатском районе 7 сентября в 11:20 часов в Киндиктинском сельском округе на участке Коктумар произошел степной пожар на площади 60 га, также на участке Отебай. Там горело 320 рулонов сена (80 тонн). В ликвидации были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. Огонь был ликвидирован в 05:55 часов.















Фото:semeynews.kz