Оглашен приговор по громкому делу об ограблении в Акмолинской области

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что вынесен приговор по резонансному делу о нападении на частный дом, совершенном летом 2025 года. Трое мужчин подготовили преступление и действовали по заранее разработанному плану. Все они получили длительные сроки лишения свободы.

— Как установлено в ходе следствия, инициатором преступления стал 46-летний житель города Тараза. Именно он выступил организатором группы и привлек к делу двух сообщников — уроженцев Жамбылской и Туркестанской областей. Злоумышленники заранее распределили роли, что свидетельствует о продуманности их действий. Для реализации преступного замысла они арендовали автомобиль в столице и отправились в село Астраханка Астраханского района, — поделились в полиции.

Грабители тщательно подготовились: они приобрели средства связи — портативные рации, а также предметы, которые могли облегчить совершение преступления и скрыть личности участников: медицинские маски, балаклавы и распылители с хлорсодержащим веществом.

— Преступление было совершено 14 июля 2025 года. Вечером злоумышленники ворвались в дом местного жителя. Угрожая оружием, они связали хозяев дома и их родственника, после чего заперли их в погребе, полностью лишив возможности сопротивляться или позвать на помощь. Действуя быстро и слаженно, нападавшие похитили денежные средства и ювелирные изделия. Общий ущерб превысил четыре миллиона тенге. После этого преступники скрылись с места происшествия на автомобиле потерпевшего, — добавили подробности в полиции.

Однако избежать ответственности злоумышленникам не удалось. Для раскрытия преступления создали специальные оперативно-розыскные группы. В кратчайшие сроки установили личности всех участников преступления. Уже через несколько дней после нападения они были задержаны.

Астраханский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал фигурантов виновными. Организатор преступной группы и один из его сообщников приговорены к 8,5 годам лишения свободы каждый. Они будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Третий участник группы, выполнявший роль наблюдателя и ожидавший сообщников на улице, получил пять лет лишения свободы.

Полицейские в очередной раз напомнили, что с июля 2025 года в Казахстане введен запрет на ношение в общественных местах одежды и аксессуаров, скрывающих лицо и затрудняющих идентификацию личности. К таким предметам относятся балаклавы, никабы, паранджи, а также медицинские маски, используемые без наличия медицинских показаний.

