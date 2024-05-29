Оглашен приговор обвиняемым в доведении до самоубийства студента из Щучинска

В Бурабайском районе Акмолинской области оглашен приговор в отношении 11 местных жителей, которые обвинялись в вымогательстве, хулиганстве и доведении до самоубийства 19-летнего студента из Щучинска, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, все фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений.

- Судом установлено, что подсудимые на территории Бурабайского района на протяжении длительного времени – двух лет, угрожая применением насилия, вымогали деньги у 12 потерпевших от 130 до 500 тыс. тенге, что в общей сумме составило 1 140 000 тенге. Кроме того, двое подсудимых Н. и А. довели до самоубийства потерпевшего Б., - сообщили в ведомстве.

Бурабайский районный суд назначил наказание в зависимости от совершенных деяний. Так, семерых подсудимых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 4 до 5 лет, троих – к ограничению свободы на сроки от 4 до 5 лет. Несовершеннолетний Ш. освобожден от уголовной ответственности, в связи с примирением с потерпевшими.

Смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка у троих подсудимых, еще один признал вину и чистосердечно раскаялся. Также у К., С.А. и Т. отсутствовала судимость.

- С осужденных в пользу потерпевших взысканы компенсация морального вреда на общую сумму 3 000 000 тенге и причиненный материальный ущерб на общую сумму 1 140 000 тенге. Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес департамента полиции за нарушение порядка в ходе главного судебного разбирательства и в адрес акима района для усиления работы по трудоустройству и занятости молодежи, - резюмировали в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось об обнаружении на железнодорожных путях в Щучинске тела 19-летнего студента.

Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента.