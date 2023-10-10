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    10:02, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Гибель студента в Щучинске: Президент взял дело на особый контроль

    жд пути гибель студента
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинске Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль, - отметили в пресс-службе Акорды.

    Напомним, на железнодорожных путях в Щучинске обнаружено тело 19-летнего студента.

    Тело молодого человека обнаружили на перегоне «Курорт Боровое - Джамантуз» в Акмолинской области.

    - 6 октября в линейном отделе полиции на станции Кокшетау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в полиции на транспорте.

    Теги:
    МВД РК Акорда Президент Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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