Гибель студента в Щучинске: Президент взял дело на особый контроль
Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинске Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль, - отметили в пресс-службе Акорды.
Напомним, на железнодорожных путях в Щучинске обнаружено тело 19-летнего студента.
Тело молодого человека обнаружили на перегоне «Курорт Боровое - Джамантуз» в Акмолинской области.
- 6 октября в линейном отделе полиции на станции Кокшетау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в полиции на транспорте.