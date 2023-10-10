Гибель студента в Щучинске: Президент взял дело на особый контроль

Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинске Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль, - отметили в пресс-службе Акорды.

Напомним, на железнодорожных путях в Щучинске обнаружено тело 19-летнего студента.

Тело молодого человека обнаружили на перегоне «Курорт Боровое - Джамантуз» в Акмолинской области.