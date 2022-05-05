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Оформлять земельные участки под ИЖС в Байконуре запрещено
5 Мая 2022 15:16

Оформлять земельные участки под ИЖС в Байконуре запрещено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана не могут оформлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в городе Байконуре. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Байконур находится в пользовании Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Земельного кодекса право землепользования других государств на территории Казахстана возникает в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. В связи с этим, выделение земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории города Байконура невозможно», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос Казинформа.

В ведомстве уточнили, что один и тот же гражданин страны не сможет оформить несколько земельных участков в разных регионах.

«Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются гражданам Казахстана в частную собственность бесплатно. Площадь предоставляемой земли – 0,10 га (10 соток). Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство бесплатно вновь одному и тому же человеку невозможно», - подчеркнули в Минсельхозе.


Автор:
Корреспондент

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