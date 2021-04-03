Оформившего кредит на знакомую задержали в Туркестанской области
Сумма нанесенного ущерба составила 330 тысяч тенге. Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».
С целью раскрытия преступления сотрудники полиции УП г. Туркестана провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался житель г. Туркестана, знакомый потерпевшей.
Следствием установлено, что мужчина попросил у знакомой сотовый телефон, якобы позвонить. Однако, затем, с целью «легкой наживы» мошенник воспользовался доверием потерпевшей и оформил онлайн-кредит. Подозреваемый, который оказался ранее судимым, полностью признался в содеянном.
По факту проводится досудебное расследование. Он находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.