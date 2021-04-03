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    22:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Оформившего кредит на знакомую задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть УП г. Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные оформили на ее имя онлайн-кредит. Спустя время, из банка пришло извещение о долге, на который набежали проценты. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сумма нанесенного ущерба составила 330 тысяч тенге. Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».

    С целью раскрытия преступления сотрудники полиции УП г. Туркестана провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался житель г. Туркестана, знакомый потерпевшей.

    Следствием установлено, что мужчина попросил у знакомой сотовый телефон, якобы позвонить. Однако, затем, с целью «легкой наживы» мошенник воспользовался доверием потерпевшей и оформил онлайн-кредит. Подозреваемый, который оказался ранее судимым, полностью признался в содеянном.

    По факту проводится досудебное расследование. Он находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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