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    13:33, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Оформить соцпособие за 200 тысяч тенге обещала мошенница в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские раскрыли мошенничество с получением соцпособий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие и убедив, что работает в учреждении по оказанию социальной помощи, выманила у нее 200 тысяч тенге, обещая помочь оформить пособие на несовершеннолетних детей. Однако до сегодняшнего дня доверчивая горожанка не дождалась ни обещанного пособия, ни возврата денег», - рассказали в полиции.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

    Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемую, ранее судимую, и доставили в управление полиции.

    Следствием установлено, что аферистка выманила у потерпевшей деньги и скрылась, а добычу потратила на свои нужды.

    Проводится досудебное расследование. Мошенница находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства дела и причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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