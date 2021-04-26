Оформить соцпособие за 200 тысяч тенге обещала мошенница в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские раскрыли мошенничество с получением соцпособий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие и убедив, что работает в учреждении по оказанию социальной помощи, выманила у нее 200 тысяч тенге, обещая помочь оформить пособие на несовершеннолетних детей. Однако до сегодняшнего дня доверчивая горожанка не дождалась ни обещанного пособия, ни возврата денег», - рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемую, ранее судимую, и доставили в управление полиции.

Следствием установлено, что аферистка выманила у потерпевшей деньги и скрылась, а добычу потратила на свои нужды.

Проводится досудебное расследование. Мошенница находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства дела и причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.