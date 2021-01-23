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    19:41, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Оформить инвалидность за щедрое вознаграждение обещала мошенница туркестанцам

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали мошенницу, обещавшую горожанам оформить инвалидность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В городе Туркестане стражи порядка задержали подозреваемую в мошенничестве, обманным путем выманившую деньги у нескольких горожан под предлогом оказания помощи в оформлении документов на инвалидность.

    В декабре прошлого года одна из потерпевших доверилась некой знакомой, которая обещала помочь оформить для ее мужа инвалидность и вместе с документами забрала 190 тысяч тенге. Не дождавшись ни оформленной инвалидности, ни возврата денег, местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничества» УК РК и начали досудебное расследование.

    С целью раскрытия преступления полицейские оперативно приступили к необходимым розыскным мероприятиям. В результате стражи порядка задержали подозреваемую в совершении мошенничества по месту жительства. Ею оказалась молодая женщина, жительница областного центра, которая полностью призналась в содеянном.

    В ходе расследования установлено, что молодая аферистка оказалась причастна к 5 аналогичным фактам мошенничества на общую сумму в полмиллиона тенге.

    В настоящее время полицейские выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям. Женщина находится под подпиской. Ведётся следствие.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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