Оформить инвалидность за щедрое вознаграждение обещала мошенница туркестанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали мошенницу, обещавшую горожанам оформить инвалидность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В городе Туркестане стражи порядка задержали подозреваемую в мошенничестве, обманным путем выманившую деньги у нескольких горожан под предлогом оказания помощи в оформлении документов на инвалидность.

В декабре прошлого года одна из потерпевших доверилась некой знакомой, которая обещала помочь оформить для ее мужа инвалидность и вместе с документами забрала 190 тысяч тенге. Не дождавшись ни оформленной инвалидности, ни возврата денег, местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничества» УК РК и начали досудебное расследование.

С целью раскрытия преступления полицейские оперативно приступили к необходимым розыскным мероприятиям. В результате стражи порядка задержали подозреваемую в совершении мошенничества по месту жительства. Ею оказалась молодая женщина, жительница областного центра, которая полностью призналась в содеянном.

В ходе расследования установлено, что молодая аферистка оказалась причастна к 5 аналогичным фактам мошенничества на общую сумму в полмиллиона тенге.

В настоящее время полицейские выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям. Женщина находится под подпиской. Ведётся следствие.