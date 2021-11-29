Оформить инвалидность за 700 тысяч тенге обещала аферистка в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области Аферистка предлагала помощь в оформлении инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

В дежурную часть Толебийского РОП обратилась местная жительница. Со слов женщины, некая знакомая обещала помощь в оформлении пенсии по инвалидности. Свои услуги аферистка оценила в 700 тысяч тенге.

«Более года потерпевшая ждала обещанное, но безрезультатно и обратилась за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».

Стражи порядка с целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили очевидцев. В результате подозреваемую, безработную женщину, задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование», - сообщили в ДП.

Как оказалось, мошенница потратила деньги, полученные обманным путем, на собственные нужды.