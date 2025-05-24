Оформить авто без очереди за деньги предлагают в спецЦОНах Павлодарской области

В павлодарском специализированном ЦОНе рассказали, услуга «персонального менеджера» действует уже пару месяцев и показала свою эффективность. Прошли на оформление в обход очереди уже порядка 300 человек.

— Эта услуга очень популярна, так как во время акций в автосалонах у нас скапливается народ. Соответственно, на первой линии консультанты услугополучателям предлагают платную услугу и дальше услугополучатель сам уже выбирает: ожидать в очереди, либо сесть сразу на прием, — рассказала менеджер СпецЦОНа НАО «Правительство для граждан» по Павлодарской области Гульбаршин Рахметова.

Фото: Kazinform

Регистрация или перерегистрация автомобиля длится в среднем 15 минут, однако, когда людей очень много, то время ожидания в очереди может занять 2-3 часа. Впрочем, и в «спокойные» дни находятся те, кто даже не смотрит на очередь, а сразу идет к персональному менеджеру. Цена услуги зависит от МРП и на 2025 год составляет 6088 тенге.

Напомним, ранее сообщалось о внедрении обязательной биометрии в спецЦОНах Казахстана.